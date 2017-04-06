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Избран председатель Координационного Совета ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана»

6 апреля 2017, 20:18

В ходе заседания совета были затронуты вопросы реализации дальнейших процессов модернизации, технологического перевооружения, повышения экспортоориентированности отечественных машиностроительных компаний.

Сегодня 6 апреля в Астане под председательством Пшембаева Мейрама Кудайбергеновича состоялось заседание Координационного Совета ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана», передает Zakon.kz.

В свете Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» были обсуждены вопросы дальнейшего развития машиностроительной отрасли Казахстана.

В частности, были затронуты вопросы реализации дальнейших процессов модернизации, технологического перевооружения, повышения экспортоориентированности отечественных машиностроительных компаний.

Принимая во внимание последние мировые тренды в области четвертой промышленной революции, роботизации, автоматизации, развитии аддитивных технологий и искусственного интеллекта, участники заседания выработали конкретные консолидированные рекомендации по дальнейшему направлению развития отрасли.

На заседании единогласным решением был избран председатель Координационного Совета Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан – Касымбек Женис Махмудулы.

В ходе заседания был утвержден План работы Координационного совета на 2017 – 2018 гг., а также были обсуждены вопросы V юбилейного Форума машиностроителей Казахстана, который пройдет 20-21 сентября 2017 года в Астане.

Фото: youtube.com.

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