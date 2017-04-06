Прокурорская проверка выявила массу нарушений в работе следователей алматинской полиции

В прокуратуре Алматы состоялась коллегия с участием всех правоохранительных органов ДВД, ДГД. На мероприятии были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся расследования уголовных дел и административных производств в рамках досудебных производств. Наибольшее количество нарушений допускается в ходе именно этого этапа, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Прокурор города Алматы Габит Миразов заслушал доклад о результатах проведенной ведомством проверки по рассмотрению жалоб к органам уголовного преследования и прокуратурам районов. Данной проверкой был охвачен весь прошлый год и истекший период этого года.





По сообщению докладчика, были выявлены масштабные систематические нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.





"Количество поступающих жалоб из года в год растет. За истекший год всеми правоохранительными органами рассмотрено 9876 обращений, в то же время прокурорами рассмотрено почти в 2 раза больше - 16 тысяч 700. Такая же разница в объеме проводимой работы и в этом году" , - сообщил докладчик.





Основное место в отчете по проверке был уделено линии органов внутренних дел, городской полиции.





"Якобы 70% обращений удовлетворяется этими органами. Что происходит на самом деле. В 80% случаев якобы удовлетворенные обращения просто приобщаются к уголовному делу, по существу они не рассматриваются, не говоря уже о проверке доводов и даче ответа заявителю. По половине из них нарушены сроки рассмотрения, по 982 - нарушен язык рассмотрения, по 117 - вообще не дан ответ", - отмечается в докладе.





Например, 23 февраля 2016 года в следственное управление ДВД Алматы обратился гражданин с заявлением о снятии с его автомашины ограничения. Только через 25 дней начальником структурного подразделения был оформлен следующий ответ: "Необходимо вынести постановление о снятии наложенного ареста на автомашину, которое следует исполнить в ближайшее время". Постановление так и не было вынесено.... В другом случае заявление алматинки, направленное в Алмалинское районное УВД, просто приобщено к материалам дела, которое еще за 2 месяца до этого было прекращено, заявитель об этом даже не знал.





И таких фактов огромное количество. Следователи и дознаватели массово искажают статистические данные. Зачастую жалобы остаются вообще без рассмотрения. Доходит до абсурда - следователи просто скрываются от заявителей.





Часто нарушаются законные сроки рассмотрения обращений. При этом, согласно закону, обращение, не требующее дополнительных проверок, рассматривается в течение 15 дней. Так, 10 ноября прошлого года в УВД Жетысуского района обратился мужчина, у которого угнали машину. Спустя полтора месяца (!) следователь сообщил заявителю, что его обращение рассмотрено и принято к сведению. В письме не было ни одного ответа на поставленные вопросы заявителя.





На коллегии было обращено внимание на то, что такие нарушения имеются во всех территориальных подразделениях ДВД и в самом центральном аппарате.





В ходе проверки несколько раз проводили день открытых дверей, когда сотрудники прокуратуры Алматы сам принимали заявителей при УВД и в прокуратуре. И в январе этого года обратилась женщина, которая была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД. При этом заявительница неоднократно утверждала, что не совершала нарушения, а протокол, составленный инспектором дорожной полиции, фиктивный. Ее обращения к руководству ДВД остались без рассмотрения. А Управление службы внутренней безопасности ДВД города попросту прекратило производство по делу.





"Мы сам провели проверку. И обнаружили достаточно данных для начала досудебного расследования в отношении сотрудника полиции по факту служебного подлога. Действительно, заявитель не совершала ДТП", - рассказал выступающий.





За указанный период в производство прокуратуры из-за неоднократных жалоб по делам, было принято три уголовных дела в отношении сотрудников полиции за злоупотребление служебным положением и служебный подлог.





Для сравнения, к антикоррупционной службе у надзорного органа не оказалось претензий по организации приема обращений от физических и юридических лиц, в органе действует постоянная комиссия по контролю учетно-регистрационной дисциплины. А по линии службы экономических расследований в ходе проверки было выявлено 27 фактов нарушений сроков принятия решений по зарегистрированным в книге учета информации заявлений.





Была отмечена и работа районных прокуроров. Так, наибольшее количество жалоб в органы прокуратуры поступает по линии надзора за досудебной стадией уголовного процесса. Из почти 32,5 тыс жалоб, поступивших в 2016 году, более 16 тыс - по данной линии. В текущем году ситуация не изменилась.





При этом, как было отмечено, у прокуроров тоже имеет место формальный подход к разрешению жалоб граждан, что влечет повторное обращение. Например, алматинка трижды обращалась в районную прокуратуру с жалобой на незаконное прекращение уголовного дела по факту мошенничества. Результата не было. И только после вмешательства городской прокуратуры жалоба была разрешена, подозреваемого объявили в розыск.





Районными прокурорами допускаются факты перенаправления жалоб на действия органов уголовного преследования этим же органам. При этом в дальнейшем ответе заявителю данным органом даются формальные или вообще не даются ответы.





"Результат проверки и анализ показал, что основной причиной жалоб на досудебной стадии уголовного процесса является нарушение сроков рассмотрения дел, принятие незаконных решений, неинформироване заявителей о ходе расследования, необъективное проведение расследований. Граждане жалуются на сотрудников полиции о непринятии мер по раскрытию правонарушений. Просят активизировать расследование, обеспечить его объективность", - резюмировал докладчик.





Присутствовавший на коллегии заместитель начальника ДВД Алматы Газиз Нуркаев согласился к критикой в адрес полиции. Он отметил, что одной из причин сложившейся ситуации является нехватка соответствующих кадров. Так, в истекшем году на алматинских дознавателей и следователей пришлось более 27 тыс уголовных дел.





Также Нуркаев сообщил, что нарушающие закон сотрудники полиции "не остаются за бором ответственности". В прошлом году 74 полицейских были привлечены к дисциплинарной ответственности, 24 руководителя, 2 заместителя по следствию были освобождены от занимаемых должностей.





По итогам коллегии прокурор приняты ряд решений о коренном пересмотре работы правоохранительных органов по линии досудебного расследования. Габит Миразов потребовал устранить нарушения законности, и дал определенный срок для составления плана соответствующих мер.





Сейчас известно, что по инициативе прокуратуры города в зданиях органов уголовного преследования оборудуются прозрачные «кабинеты допросов», упрощается процедура подачи жалоб, организована работа «кабинетов прокуроров», в которые любой гражданин, находясь непосредственно в здании органа, может обратиться за консультацией и получить незамедлительную прокурорскую помощь. Эти и другие меры позволят снизить количество допускаемых нарушений.



