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Передовой опыт по укреплению здоровья и жизненных навыков молодежи обсудили в Кызылорде

6 апреля 2017, 20:31

Участники конференции приняли решения по превенции суицида среди детей и подростков.

6 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья акиматом Кызылординской области и представительством Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ проведена Республиканская научно-практическая конференция на тему: «Здоровье и жизненные навыки молодежи: современные подходы и передовой опыт». Мероприятие было поддержано министерствами образования и науки и здравоохранения Республики Казахстан.

В работе конференции приняли участие представители управлений образования и здравоохранения всех регионов страны, эксперты Республиканского научно-практического центра психического здоровья и неправительственные организаций.

Актуальность темы конференции связана с тревожным состоянием ментального и физического здоровья молодежи. Вступая во взрослую жизнь, молодыелюди не всегда имеют развитые жизненные навыки, которые позволяли бы им ухаживать за своим здоровьем и противостоять эмоциональным вызовам окружающего их мира. Данное явление становится фактором риска, которое может привести к различным негативным последствиям, в том числе к суицидальному мышлению.

По данным Генеральной прокуратуры РК в последнее десятилетие наша страна теряет ежегодно до 200 молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Таким образом, суицид закрепился как вторая причина смертности молодых людей после травматизма.

В результате поиска действенных мер по предотвращению подросткового суицида, Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с представительством ЮНИСЕФ был разработан проект по превенции суицида среди детей и подростков.

Данный проект в 2015 году был успешно внедрен на территории Кызылординской области, результаты которого были обсуждены экспертами в ходе научно-практической конференции.

Также на конференции обсуждались аспекты применения «опросников», используемые для выявления суицидального поведения учащихся школ, вопросы получения разрешения родителей для допуска своих детей к участию в проекте, проблемы медицинского и психологического сопровождения подростков «группы риска» и построения системы взаимодействия органов образования и здравоохранения региона.



В результате участниками конференции приняты следующие решения:

- о признании данного проекта весьма эффективным (как срочная и первоочередная мера по превенции подросткового суицида);
- о необходимости совершенствования проекта до программы «Формирование здоровья и жизненных навыков, а также превенция суицида среди несовершеннолетних»в целях устранения глубинных причин суицида в долгосрочной перспективе путем развития жизненных навыков учащихся;
- о реализации данной программы во всех регионах страны в качестве постоянно действующей, единой, национальной стратегии по предотвращению подросткового суицида;
- о важности проведения перманентной работы по развитию данной программы, с учетом мировых научных достижений по предотвращению суицида и формированию жизненных навыков молодежи,совместно с государственными органами, бизнесом и неправительственным сектором;
- о необходимости использования в других регионах страны опыта работы Молодежного центра здоровья Кызылординской области в целях укрепления и развития жизненных навыков подрастающего поколения.

Таким образом, результаты проведенной конференции можно считать важным шагом в деле формирования здорового молодого поколения и улучшения человеческого капитала нашей страны.

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