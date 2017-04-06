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В Акмолинской области мать жертвы заступалась за насильника в суде

6 апреля 2017, 20:34

Насильственные действия мужчина совершил против 16-летней дочери своей сожительницы.

В Акмолинской области осужденного к длительному тюремному сроку педофила оправдывала мать жертвы, сообщили в региональной прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, гражданин А., угрожая кухонным ножом, изнасиловал 16-летнюю дочь своей сожительницы. Мать потерпевшей по окончанию расследования в суде прикрывала своего сожителя, пытаясь увести его от наказания.

Однако прокуратура на основании неопровержимых фактов и доказательств довела дело до завершения. Известно, что 35-летний ранее четырежды судимый мужчина, угрожая ножом, вывел несовершеннолетнюю девушку из дома, заперев свою сожительницу. Приговором суда он осужден к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Это не первый случай в области, когда мать пострадавшей заступается за подсудимого. По данным прокуратуры, на прошлой неделе был осужден гражданин П., который на протяжении двух лет совершал развратные действия в отношении 10-летнего ребенка сожительницы. В этом случае мать жертвы также прикрывала сожителя, однако правоохранительным органам удалось ее переубедить.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Илья Питалев.

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