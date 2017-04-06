Пластический хирург предложил бесплатные услуги пострадавшим при теракте в метро
Он оставил свой номер телефона для связи
Я, Агапов Денис Генрихович приношу свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в петербургском метро. Предлагаю свою помощь в бесплатном проведении необходимых эстетических восстановительных операций . Нет возможности связаться лично со всеми пострадавшими. Если Вы обладаете какой-либо информацией о нуждающихся в помощи, сообщите по номеру 8 - 981-847-08-08 #agapovdg #питердержись #ПитерМыСТобой
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