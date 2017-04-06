Пластический хирург предложил бесплатные услуги пострадавшим при теракте в метро

Он оставил свой номер телефона для связи

Пластический хирург из Санкт-Петербурга Денис Агапов предложил пострадавшим при теракте в питерском метро бесплатные услуги: он готов безвозмездно провести необходимые пластические операции, сообщает сообщает Life со ссылкой на запись хирурга в Instagram.





"Я, Агапов Денис Генрихович, приношу свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в петербургском метро, — пишет пластический хирург. — Предлагаю свою помощь в бесплатном проведении необходимых эстетических восстановительных операций".









Врач также добавил, что у него нет возможности лично связаться с пострадавшими при взрыве, поэтому он оставил свой номер телефона для связи.





Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.



