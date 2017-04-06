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Пластический хирург предложил бесплатные услуги пострадавшим при теракте в метро

6 апреля 2017, 20:44

Он оставил свой номер телефона для связи

Пластический хирург из Санкт-Петербурга Денис Агапов предложил пострадавшим при теракте в питерском метро бесплатные услуги: он готов безвозмездно провести необходимые пластические операции, сообщает Life со ссылкой на запись хирурга в Instagram.

"Я, Агапов Денис Генрихович, приношу свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в петербургском метро, — пишет пластический хирург. — Предлагаю свою помощь в бесплатном проведении необходимых эстетических восстановительных операций".

Я, Агапов Денис Генрихович приношу свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагедии в петербургском метро. Предлагаю свою помощь в бесплатном проведении необходимых эстетических восстановительных операций . Нет возможности связаться лично со всеми пострадавшими. Если Вы обладаете какой-либо информацией о нуждающихся в помощи, сообщите по номеру 8 - 981-847-08-08 #agapovdg #питердержись #ПитерМыСТобой

Публикация от Aгапов Денис Генрихович (@agapovdg) Апр 5 2017 в 11:30 PDT


Врач также добавил, что у него нет возможности лично связаться с пострадавшими при взрыве, поэтому он оставил свой номер телефона для связи.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Александра Рыкова.

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Фото: РИА Новости/ Анатолий Медведь.

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