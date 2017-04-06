ИГ взяло на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Астрахани

При нападении 4 апреля погибли два полицейских, 6 апреля были ранены три росгвардейца.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников Росгвардии и инспекторов ДПС в Астрахани. Об этом сообщает SITE, которая занимается мониторингом активности террористов, передает Об этом сообщает SITE, которая занимается мониторингом активности террористов, передает РБК





Нападение на полицейских боевики совершили 4 апреля примерно в 00:27 мск (03:27 аст), у магазина «Магистраль» на улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани. Они несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС из огнестрельного оружия, а затем завладели их табельным оружием. Сотрудники полиции скончались на месте.





После этого нападения СКР возбудил уголовное дело по ст. 317, ст. 222, ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия). Следователи объявили в розыск восемь человек.

6 апреля трое сотрудников Росгвардии попытались остановить автомобиль с подозреваемыми в нападении на полицейских. В ответ они открыли огонь по силовикам. «В ходе начавшегося столкновения четверо обвиняемых были ликвидированы, трое сотрудников Росгвардии были ранены, состояние одного из них оценивается как тяжелое», — сообщили в СКР.





Как позднее уточнили в СК, все ликвидированные преступники находились в розыске из-за нападения на сотрудников ДПС.





Павел Казарновский.



