Дело Нанаева: подсудимым могут назначить от 8 до 11 лет лишения свободы

В суде Петропавловска завершилось судебное рассмотрение громкого дела о смерти баскетболиста Игоря Нанаева; прокурор попросила суд назначить подсудимым наказание от 8 до 11 лет лишения свободы.





"Полагаю, что действия Кайбарова, Мендыбаева, Еламан в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 293 частью 2 пунктом 1 УК РК, то есть хулиганство, совершенное группой лиц, и статьей 106 частью 3 УК РК, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и действия Макатова и Аскерова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 293 частью 2 пунктом 1,2 УК РК, то есть хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, и статьей 106 частью 3 УК РК, органами предварительного следствия квалифицированы правильно", — подчеркнула процессуальный прокурор Алия Муратова.





Она отметила, что деяния подсудимых, квалифицированных по части 3 статьи 106 УК РК, представляют собой соисполнительство, поскольку каждый исполнял общественно опасные действия, образующие объективную сторону состава преступления.





"Каждый своими преступными согласованными действиями в группе лиц способствовал достижению преступного результата по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью Нанаева, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Непризнание вины по статье 106 части 3 УК РК Медыбаевым, Аскеровым, Макатовым, Еламан прошу расценить как попытку уйти от уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления", — сказала прокурор.





В прошлом судебном заседании поступило заявление от потерпевшего Македонова по факту совершения в отношении него хулиганских действий со стороны подсудимого Макатова, в котором он просил прекратить по данному эпизоду уголовное дело в связи с тем, что он с данным подсудимым примирился, претензий к нему не имеет. Аналогичное заявление поступило от подсудимого Макатова о прекращении в отношении него уголовного дела по данному эпизоду. В связи с чем прокурор попросила уголовное дело по данному эпизоду в отношении подсудимого Макатова прекратить.





"По месту жительства подсудимые Кайбаров, Мендыбаев, Еламан характеризуются с положительной стороны, Макатов и Аскеров – с удовлетворительной стороны. Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого Кайбарова, является особо активная роль в совершении уголовного правонарушения и совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого Кайбарова, является частичное признание вины. Обстоятельств, как отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Макатова, так и смягчающих ее, не установлено. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых Мендыбаева, Аскерова и Еламан, является совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельств, смягчающих вину этих подсудимых, не установлено", — отметила прокурор Алия Муратова.





Процессуальный прокурор попросила суд признать виновными: Кайбарова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 293 частью 2 пунктом 1 и статьей 106 частью 3 УК РК, и окончательно назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Макатова — в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 106 частью 3 УК РК, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Аскерова — в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 293 частью 2 пунктом 1, 2 и статьей 106 частью 3 УК РК, и окончательно назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Мендыбаева — в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 293 частью 2 пунктом 1 и статьей 106 частью 3 УК РК, и окончательно назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Еламана в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 293 частью 2 пунктом 1 и статьей 106 частью 3 УК РК и окончательно назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





"Меру пресечения в отношении подсудимых прошу оставить прежней до вступления приговора в законную силу", — заключила прокурор.





В Петропавловске 11 января 2017 года начался судебный процесс по громкому делу о смерти баскетболиста Игоря Нанаева, который в октябре 2016 года был зверски избит возле ночного клуба. Подсудимыми по делу проходят пять человек — парни 1994-1996 годов рождения.







