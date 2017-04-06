Футболист "Кайрата" вызвал фаната подраться "раз на раз"

Болельщики "Кайрата" рассказали о конфликте между защитником алматинской команды Елдосом Ахметовым и одним из фанатов, возникшем после ничьей в перенесенном матче 18-го тура казахстанской премьер-лиги против павлодарского "Иртыша", сообщает сообщает Vesti.kz





После финального свистка "кайратовцы" прошли по всему стадиону, чтобы поблагодарить болельщиков. Во время традиционного шествия Ахметов вступил в перепалку с фанатом команды. Драки удалось избежать благодаря вмешательству других игроков "Кайрата".





Невольным свидетелем конфронтации стал представитель фанатской группы алматинского клуба "Алатау-Фанс" Ислам Азанбакиев.





"Ситуация с Елдосом Ахметовым не совсем правильная. Что бы тебе ни сказали, вытягивать болельщика "по разам" - это очень некрасиво. Я видел всю ситуацию одним глазом. После матча, когда они выходили, один из болельщиков что-то выкрикнул ему на эмоциях. Кстати, он не являлся членом "кайратовской" официальной фанатской группировки. Ахметов дальше пошел на конфликт, и произошла небольшая стычка, после которой Елдос предложил ему выйти один на один. Болельщик оказался более сдержанным и благоразумно отказался. В этот момент мы общались с командой, поэтому я в деталях весь инцидент не могу описать", - отметил Азанбакиев.





Конфликт произошел около 11-го сектора, и находившийся там представитель другого фанатского движения "Кайрата" FanRegion05 Алим Динасылов видел все подробности.





"Возле нашего сектора после матча один мужик ждал игроков. Он хлопал Марковичу, Арзо, Суюмбаеву, Плотникову, и за ними шел Ахметов. В какой-то момент мужик крикнул Ахметову: "Пожарник". В ответ Елдос начал что-то бормотать. Тот болельщик в свою очередь крикнул: "Только словами можешь делать что-то". Ахметов разозлился и попытался перелезть к нему, Плотников и Суюмбаев смогли его удержать. Конечно, болельщики не всегда правы, однако драться с теми, кто ради тебя ходит на матч и в снег, и в буран - неправильно", - отметил Динасылов.





Добавим, что после матча болельщики "Кайрата" проводили аплодисментами футболистов "Иртыша". Это в послематчевом интервью отметил защитник павлодарцев Илья Воротников.





Ранее в сети появилось видео перепалки капитана "кайратовцев" Бауыржана Исламхана с фанатами.





Напомним, "Кайрат" не может победить в четырех играх кряду. На данный момент алматинский клуб имеет в своем активе семь баллов и занимает пятую позицию в турнирной таблице КПЛ. Следующую игру подопечные Кахабера Цхададзе проведут 8 апреля на выезде против "Шахтера".



