Животных отстреливали на глазах у подростков в Атырау

По словам свидетелей, отстрел производился, когда из колледжа как раз выходили 15-летние студенты-первокурсники.

В Атырау возле колледжа на глазах у прохожих застрелили бездомную собаку. Момент жестокой расправы с животным очевидцы запечатлели на видео, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

На кадрах видно, как мужчина в спецодежде забрасывает мертвого пса в прицеп автомобиля и накрывает его брезентом. По словам свидетелей, отстрел производился, когда из колледжа как раз выходили 15-летние студенты-первокурсники.





Пользователи социальной сети Facebook возмущены поведением отловщиков. Одни считают, что при отстреле должны соблюдаться все установленные правила. Другие и вовсе выступают против него, настаивая на альтернативе вроде создания питомников для бродячих животных.



