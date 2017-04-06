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Животных отстреливали на глазах у подростков в Атырау

6 апреля 2017, 22:05

По словам свидетелей, отстрел производился, когда из колледжа как раз выходили 15-летние студенты-первокурсники.

В Атырау возле колледжа на глазах у прохожих застрелили бездомную собаку. Момент жестокой расправы с животным очевидцы запечатлели на видео, сообщает телеканал "КТК".
На кадрах видно, как мужчина в спецодежде забрасывает мертвого пса в прицеп автомобиля и накрывает его брезентом. По словам свидетелей, отстрел производился, когда из колледжа как раз выходили 15-летние студенты-первокурсники.

Пользователи социальной сети Facebook возмущены поведением отловщиков. Одни считают, что при отстреле должны соблюдаться все установленные правила. Другие и вовсе выступают против него, настаивая на альтернативе вроде создания питомников для бродячих животных.

Фото: azh.kz.

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