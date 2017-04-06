Трамп задумался о военных мерах против Сирии
6 апреля 2017, 22:36
Rаких-либо решений пока нет, но Трамп обсуждает возможные военные действия с министром обороны Джеймсом Мэттисом.
Президент США Дональд Трамп заявил нескольким членам Конгресса, что рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии в связи с химической атакой в Идлибе, ответственность за которую, как считают в Вашингтоне, лежит на Дамаске. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает CNN.
По данным собеседника телеканала, каких-либо решений пока нет, но Трамп обсуждает возможные военные действия с министром обороны Джеймсом Мэттисом. Отмечается, что президент в этом вопросе полагается на мнение главы Пентагона.
5 апреля американский лидер заявил, что химатака в Идлибе изменила его отношение к президенту Сирии Башару Асаду. По словам Трампа, подобные действия вывели конфликт в республике на новый уровень. Он также подчеркивал, что произошедшее не может быть проигнорировано цивилизованным миром.
Источник: Lenta.ru.
Фото: eurorussians.com.
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