Один день Главы государства
6 апреля 2017, 22:58
На кадрах запечатлен визит Главы государства в Баку 3 апреля, встреча с президентом Ильхамом Алиевым и поездка в Актау.
В Сети появился видеоролик одного насыщенного дня Нурсултана Назарбаева. Видео было опубликовано на странице Акорды в Instagram, передает Zakon.kz.
На кадрах запечатлен визит Главы государства в Баку 3 апреля, встреча с президентом Ильхамом Алиевым и поездка в Актау.
Видео было снято телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан.
Фото: tvc.ru.
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