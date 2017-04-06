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Один день Главы государства

6 апреля 2017, 22:58

На кадрах запечатлен визит Главы государства в Баку 3 апреля, встреча с президентом Ильхамом Алиевым и поездка в Актау.

В Сети появился видеоролик одного насыщенного дня Нурсултана Назарбаева. Видео было опубликовано на странице Акорды в Instagram, передает Zakon.kz.

На кадрах запечатлен визит Главы государства в Баку 3 апреля, встреча с президентом Ильхамом Алиевым и поездка в Актау.


Видео было снято телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан.

Фото: tvc.ru.

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