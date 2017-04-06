По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали восемь человек

В рамках уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержаны восемь подозреваемых, среди которых женщина. Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает Об этом сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости





"Совместно с ФСБ России и МВД России сегодня, 6 апреля, задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту", — сказала она.





По ее словам, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.





"В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" санкт-петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы. В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения", — добавила Петренко.





Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.





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