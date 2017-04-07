В Индии нашли девочку-маугли, которую воспитали обезьяны

Стражи порядка из индийского штата Уттар-Прадеш нашли в одном из местных лесов 8-летнюю девочку-маугли, которая долгое время прожила в обществе обезьян. Малышка не умеет говорить, ходит на четвереньках и не понимает человеческую речь. Полиция пытается понять, как ребенок попал в лес , сообщает , сообщает Вести.ru со ссылкой на Times of India.





Врачи, к которым отвезли девочку, считают, что макаки воспитывали ее едва ли не с рождения. Когда обнаруживший "маугли" полицейский Суреш Ядав попытался забрать девочку у животных, те жутко закричали. Пришлось стражу порядка вызывать подкрепление.





Медики сказали, что после нескольких недель в больнице малышка стала более коммуникабельной. Полиция пытается установить, как долго девочка прожила в джунглях, и что стало с ее родителями







