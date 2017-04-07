Объявлены правила участия в шествии «Бессмертный полк» в Астане

Оргкомитет гражданского движения «Бессмертный полк» объявляет о правилах участия в масштабном шествии «Бессмертный полк Астаны — марш мира», которое состоится 9 мая, передает передает NewTimes.kz





«Участие в марше не требует регистрации, никаких входных билетов и проводится на добровольной основе. Участникам акции запрещено использовать «Бессмертный полк» в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную символику, не относящуюся к цели движения», — сообщает оргкомитет на сайте Астаны.





К сведению участников, разработаны единые рекомендуемые стандарты для транспарантов.





«Транспарант с фотографией своего солдата или его фамилией не должен содержать какой-либо символики, за исключением казахстанской ленты Победы, ордена Отечественной войны, логотипа бессмертного полка и надписи «Бессмертный полк Астана» на казахском и русском языках. Если фотографии не имеется, то можно сделать плакат с ФИО и званием фронтовика. Транспарант делается по единому образцу: ширина должна составлять – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки – 400 мм. Размер фото должен быть – 245 х 290 мм. Ручка транспаранта должна быть либо деревянной, либо пластиковой», — сообщают организаторы.





Изготовление транспаранта не является обязательным условием — это лишь рекомендации для хорошей видимости и удобства нести портрет. Участники марша также могут принести обычное фото большого размера – но не в стеклянной рамке, поскольку это небезопасно и фото в стеклянной рамке будет отсвечивать при дневном свете.





Старт марша запланирован у монумента «Қазақ елі», финиш — у мемориала «Отан Қорғаушылар».





Маршрут парадного шествия «Бессмертный полк Астаны — марш мира» в этом году составляет 2,5 км, общая протяженность около 3,6 км. Начало сбора в 12:00 у монумента «Қазақ елі», стартует парадное шествие в 13:00.





На площади у монумента состоится приветствие участников шествия, торжественная часть и официальное объявление старта шествия. Колонна в сопровождении военной техники пройдет по проспекту Тәуелсіздік. На финише шествия у монумента «Отан Қорғаушылар» прозвучит общее исполнение композиции «День Победы».





Организаторы мероприятия напоминают, что участие в марше строго добровольное. Это прежде всего личная память человека, семьи о ветеране, участнике войны.





Учитывая, что длина маршрута составляет около 3,6 км, участникам рекомендуется надеть удобную обувь и учитывать погодные условия в день проведения шествия, а также заранее приобрести цветы и воду.





По сообщению оргкомитета мероприятия, информация о типографиях, готовых сделать транспаранты, размещена на страницах «Бессмертного полка Астаны» в социальных сетях и на сайтах.





Facebook — Бессмертный полк Астаны.





ВКонтакте — Бессмертный полк Астана.









Кроме того, информация опубликована на сайтах Moypolk.com – регион Астана, Казахстан и ctc-rk.kz.





По всем интересующим вопросам участники могут обращаться по телефонам: 8-701-683-23-83, 8-777-171-10-50, 8-700-100-00-11, 8-771-900-12-77, 8-701-999-78-20, 8-702-999-19-51, 8-707-777-08-72, 8-700-717-27-01, 8-700-100-99-33, 8-702-999-19-52.



