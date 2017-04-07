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Самолет совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения здоровья казахстанской спортсменки

7 апреля 2017, 00:12

На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.

Сегодня утром, 6 апреля, в аэропорту Курумоч совершил незапланированную посадку самолет Москва-Алматы, пишет samru.ru.

На борту находились 147 пассажиров. Как рассказал Samru.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, лайнеру пришлось приземлиться, так как в салоне стало плохо 17-летней спортсменке - гражданке Казахстана. На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.

Со слов ее тренера, во время соревнований по дзюдо она получила травму шеи и головы. Скорее всего, это и стало причиной произошедшего.

Высадив спортсменку, самолет отправился к месту назначения.

Фото: aex.ru.

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