Самолет совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения здоровья казахстанской спортсменки

На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.

Сегодня утром, 6 апреля, в аэропорту Курумоч совершил незапланированную посадку самолет Москва-Алматы, пишет пишет samru.ru





На борту находились 147 пассажиров. Как рассказал Samru.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, лайнеру пришлось приземлиться, так как в салоне стало плохо 17-летней спортсменке - гражданке Казахстана. На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.





Со слов ее тренера, во время соревнований по дзюдо она получила травму шеи и головы. Скорее всего, это и стало причиной произошедшего.





Высадив спортсменку, самолет отправился к месту назначения.



