Самолет совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения здоровья казахстанской спортсменки
7 апреля 2017, 00:12
На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.
Сегодня утром, 6 апреля, в аэропорту Курумоч совершил незапланированную посадку самолет Москва-Алматы, пишет samru.ru.
На борту находились 147 пассажиров. Как рассказал Samru.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, лайнеру пришлось приземлиться, так как в салоне стало плохо 17-летней спортсменке - гражданке Казахстана. На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.
Со слов ее тренера, во время соревнований по дзюдо она получила травму шеи и головы. Скорее всего, это и стало причиной произошедшего.
Высадив спортсменку, самолет отправился к месту назначения.
Фото: aex.ru.
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