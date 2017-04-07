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У предполагаемого петербургского террориста нашли пять аккаунтов во «ВКонтакте»

7 апреля 2017, 00:18

В администрации сети «ВКонтакте» подтвердили, что они удаляли аккаунт Акбаржона Джалилова за спам.

У предполагаемого смертника в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова в одной только соцсети «ВКонтакте» было пять аккаунтов. Об этом говорят данные исследования, которое провела компания Social Data Hub, сообщает Газета.Ru.

При этом источник в правоохранительных органах рассказал, что через них вычисляли и его знакомых.

«Суммарно с 2014 года я нашел пять его аккаунтов, два из которых были удалены администрацией ВК за нарушение правил», — сказал руководитель Social Data Hub Артур Хачуян.

По его словам, предположительно, основной аккаунт террориста был удален за неделю до теракта.

Источник издания в силовых структурах пояснил, что изучать интернет-связи Джалилова специалисты начали сразу после того, как стали известны имя и фамилия смертника.

По его словам, когда завербованного террориста кураторы начинают готовить к диверсии, он обычно уходит из открытых соцсетей и начинает пользоваться мессенджерами. Поэтому некоторые из аккаунтов Джалилова не использовались уже долгое время.

В администрации сети «ВКонтакте» подтвердили, что они удаляли аккаунт Акбаржона Джалилова за спам.

Ранее близкие к следствию источники рассказали изданию, что Джалилов мог состоять в «спящей ячейке» ИГ.

3 апреля около 14.40 мск (17.40 аст) в вагоне поезда на перегоне между станциями метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек.

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Фото: mk.ru.

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