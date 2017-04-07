Daewoo Nexia сбила пешехода насмерть в Алматы
7 апреля 2017, 00:28
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
В Алматы произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла в Карасайском районе около Абайских дач. Daewoo Nexia следовала по ул. Карьерная в южном направлении. Внезапно перед авто выбежал пешеход, перебегавший дорогу в неположенном месте. Из-за того, что участок плохо освещен, водитель не заметил его сразу и сбил.
Мужчина примерно 30-лет скончался на месте происшествия. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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