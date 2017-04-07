Президент внес изменения и дополнения в реестр должностей госслужащих
7 апреля 2017, 00:39
Глава государства дал поручения Правительству РК.
Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые указы Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства поручил Правительству Республики Казахстан обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы или изменены согласно настоящему Указу; принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
С изменениями и дополнениями, которые вносятся в некоторые указы можно ознакомиться здесь.
Фото: ic24.kz.
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