Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Актюбинской области проводятся целевые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления безлицензионной деятельности в сфере игорного бизнеса.

Так, в 2016 году в сфере игорного бизнеса зарегистрировано 16 дел досудебных производств, находилось в производстве 27 дел, из которых окончено производством 10 дел.

С начала текущего года находилось в производстве 4 дела, из которых окончено производством 2 дела. В производстве находится 3 дела.

К примеру, расследуется дело досудебного производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 307 частью 1 Уголовного кодекса РК «Незаконное открытие и содержание игорного заведения, а также незаконная организация и осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии» в отношении гр. «Н», который из корыстных побуждений, 27 сентября 2016 года, заключив договор аренды помещения с гражданкой «Т», расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Кобозева, д.106, незаконно открыл и содержал игорное заведение. В этих целях, через сеть Интернет приобрел оборудование для организации и проведения игр - системный процессор в количестве 4-х штук, аппарат для выдачи чеков, сканер для считывания штрих-кодов и плазменные мониторы. Для функционирования приобретенного технического оборудования, гр. «Н» по объявлениям нанимает программиста, который установил компьютерные программы «Mozila FireFox» для быстрого доступа к сайтам, приложение «TEAM VIEBER» для дистанционного управления и приложения «inbetVProducts» для входа на игровые сайты, где осуществляется прием ставок и получение денежного выигрыша.

После чего, гр. «Н» в интернет ресурсах находит официальный сайт проведения азартных игр и устанавливает на системный процессор программный продукт «Inbet.cc» для осуществления приема ставок, который признан незаконным, в связи с чем распространение программного продукта «Inbet.cc» на территории Республики Казахстан запрещено.

Так, в период с октября 2016 года по 2 марта 2017 года гр. «Н» занимался запрещенным видом деятельности.

Как известно, 9 апреля 2016 года принят Закон Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» (Далее - Закон), который введен в действие с 1 мая 2016 года. Согласно статье 17 Закона лицензиаты, осуществляющие деятельность в сфере организации и поведения лотерей, в течении шести месяцев со дня введения действия Закона обязаны полностью разыграть призовые фонды соответствующих лотерей, включая супер призы, провести выплату выигрышей и вернуть деньги за реализованные лотерейные билеты, квитанции или иные документы, розыгрыш призового фонда который не был проведен. Так, по истечению шести месяцев со дня введения в действие Закона, (с 1 ноября 2016 года) действие всех лицензий на организацию и проведение лотерей прекращено.

2 марта 2017 года в рамках досудебного расследования сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Актюбинской области был осуществлен оперативный закуп, в ходе которого гр. «С» были вручены денежные средства номиналом 1 000 тенге, серии и номера АД 8526057 в количестве 1-ой штуки, после чего были сделаны две ставки на игру «Кено» на сумму 500 тенге и 200 тенге. Взамен от кассира-оператора получены два чека, в последующем указанные денежные средства при проведении обыска были обнаружены в кассе игорного заведения, тем самым, указанными мероприятиями было установлено и документировано функционирование незаконного игорного заведения.

Согласно заключения эксперта следует, что на представленном на исследование носителе жестком магнитном диске (далее - НЖМД) системном блоке были обнаружены ярлыки браузера «Mozila FireFox», «Google Chrome» для быстрого доступа к сайту «inbet.cc».

В настоящее время по делу досудебного производства проводятся следственные мероприятия.