В Актобе начались аресты членов ОПГ, продававших похищенный газ заграницу
7 апреля 2017, 01:22
После громких задержаний газ в Актобе резко подешевел и стоит 43 тенге за литр.
В Актобе начались аресты членов преступной группировки, которая незаконно продавала сжиженный газ заграницу. В числе подозреваемых оказался топ-менеджер газовой компании «Gold stepp». Генеральный директор Берик Есенов ближайшие два месяца проведёт в изоляторе, сообщает телеканал «КТК».
Чтобы разоблачить ОПГ, пришлось брать штурмом офисы двух компаний-оптовиков. По версии следствия, именно они воровали сжиженный газ, который по идее должны были распределять по местным станциям. В итоге, выяснилось, что ТОО «Gold stepp» и «АзГаз логист» контрабандным путём, помимо России, вывозили топливо и в Афганистан. Сразу шесть цистерн были опечатаны в момент отправки.
После громких задержаний газ в Актобе резко подешевел и стоит 43 тенге за литр. Хотя ранее на АЗС были ценники в 49. А вот очереди возле заправочных станций после обнаружения ворованного топлива так и не уменьшились. Чиновники из департамента госдоходов, которые занимаются проблемой исчезнувшего газа, обещают, что топливо в свободной продаже появится уже завтра.
Ардак Мауина.
Фото: кадр из видео.
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