Трамп заявил, что не говорил членам Конгресса о возможных военных мерах против Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с членами Конгресса о возможных военных мерах против Сирии после предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС





По его данным, глава государства рассказал об этом на борту своего самолета журналистам, сопровождающим его во Флориду. Трамп проведет там в своем поместье "Мар-а-Лаго" встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.





Таким образом глава государства опроверг информацию телекомпании CNN, которая ранее сообщила , что он якобы заявил нескольким членам американского Конгресса о том, что рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии после предполагаемой атаки в Идлибе.





Антон Чудаков.



