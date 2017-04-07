Трамп заявил, что не говорил членам Конгресса о возможных военных мерах против Сирии
7 апреля 2017, 01:40
Таким образом президент США опроверг информацию источников телекомпании CNN.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с членами Конгресса о возможных военных мерах против Сирии после предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.
По его данным, глава государства рассказал об этом на борту своего самолета журналистам, сопровождающим его во Флориду. Трамп проведет там в своем поместье "Мар-а-Лаго" встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Таким образом глава государства опроверг информацию телекомпании CNN, которая ранее сообщила, что он якобы заявил нескольким членам американского Конгресса о том, что рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии после предполагаемой атаки в Идлибе.
Антон Чудаков.
Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS.
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