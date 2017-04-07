Известного казахстанского певца обвинили в хулиганстве

Солиста казахстанской поп-группы «RENZO» Жанболата Ертаева обвинили в хулиганстве и нанесении побоев в ночном клубе. Такую шокирующую новость певец узнал о себе после обычного похода в ЦОН за справкой о несудимости. Исполнитель все претензии в свой адрес категорически отрицает, уверяя, что статью на него попросту повесили, а все документы в ходе следствия подделали, сообщает телеканал « сообщает телеканал « Алматы ».





Целый год на Жанболате Ертаеве «висела» статья о хулиганстве. По материалам дела певец избил кого-то в ночном клубе Усть-Каменогорска. В протоколе допроса, заполненном якобы от его руки, совпадают практически все данные, вот только свое отчество парень перепутал, а на фотографии совершенно другой человек. На снимке оказался бывший одноклассник музыканта из Семея. Друг детства, как говорит Жанболат, просто подставил его, а органы подделали документы.





«Первый раз мы позвонили, нам сказали, что мой одноклассник Меир Ерзаков находится под Семеем, уехал. Второй раз, что он находится уже в Алматинской области, а потом они сказали, что не могут его найти», - возмутился солист группы «RENZO» Жанболат Ертаев.





Алиби у Жанболата достаточно серьезное: 8 лет парень живет в Алматы, по регионам ездит только на гастроли. Каждый день певца расписан по минутам - с утра до обеда занятия в университете, после курсы по вокалу и хореографии. А последние полтора года, говорит продюсер группы Алуа Конарова, ее подопечный был занят на съемках клипа, мини-сериала о развитии команды «рензо» и студийной работой.





«Они были со мной на связи даже не ежедневно, а ежеминутно. То есть, когда мы об этом услышали, конечно, эта новость меня абсолютно шокировала. Я думала, что в наше время, в нашей стране мы с этим не столкнемся. Это такой подлог, такая подстава, фальсификация. Тем более, что человек, который совершенно далек от хулиганских поступков, абсолютно творческая натура, большой пахарь, трудяга и, вот, замешан в таком неприятном деле», - рассказала продюсер группы Алуа Конарова.





В ходе фальсифицированного следствия, по словам Жанболата, стороны, якобы примирились, но певец по-прежнему фигурирует в рассмотрении дела по факту хулиганства. В прокуратуре Усть-Каменогорска свою ошибку признали, пообещав внести корректировки.





«Нам сказали, что свои корректировки они внесут и все исправят, но ничего этого не произошло. То есть они нас туда-сюда водили за нос. Конечно, это неприятно», - говорит певец Жанболат Ертаев.





В итоге эти "исправления" затянулись на несколько недель - от прокуратуры приходили лишь отписки. Интересно то, что дело сдвинулось с мертвой точки буквально за день, после публикации Алуа Конаровой поста в соцсетях. В генпрокуратуре сразу поспешили заверить - уже в ближайшие дни певец получит справку о невиновности, а все, кто допустил такие нарушения, будут наказаны.





«Понятно, что все стороны понимают, что этот человек не тот, и с Жанболата будет снято все то, что повесили на него, грубо говоря. Все, с чьего попустительства это было допущено, привлекутся к ответственности. Генеральный прокурор сам лично взял на контроль», - рассказал глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин.





Ромина Макаримова, Рашид Шукуралиев, ТК «Алматы».







