СМИ: в Киеве начинают собирать подписи за отставку Кличко

Инициативная группа территориальной общины Киева намерена собирать подписи за отзыв мэра города Виталия Кличко. Об этом сообщило в четверг издание depo.ua со ссылкой на материалы группы, передает Об этом сообщило в четверг издание depo.ua со ссылкой на материалы группы, передает РИА Новости





"Пятого апреля в Украинском доме состоялось собрание избирателей по отзыву киевского городского главы Виталия Кличко… Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе", — говорится в сообщении.





Киевляне не могут терпеть "невыполнение мэром своей предвыборной программы, отсутствие стратегической перспективы развития столицы, снижение социальной защищенности жителей города, катастрофическое состояние инфраструктуры, хищения бюджетных средств и лоббирование интересов олигархов-застройщиков", отмечается в материалах инициативной группы.





По данным издания, сбор подписей за отзыв мэра – это прецедент. "Впервые на Украине избиратели проявили активную гражданскую позицию и публично заявили о своем недовольстве руководством столицы. Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управление Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общины перешли все границы", — отмечает depo.ua.





В сообщении уточняется, что за досрочное прекращение полномочий Кличко высказались 428 членов территориальной общины Киева. Инициативная группа начинает сбор подписей за отзыв мэра и призывает всех неравнодушных присоединиться. Согласно сообщению, закон Украины предусматривает, что членами инициативной группы могут быть киевляне, которые участвуют в выборах мэра. Порядок такой народной инициативы регламентирован статьей 79 закона о местном самоуправлении на Украине.





По данным украинских СМИ, следующим шагом после сбора необходимого количества подписей за отзыв мэра (393 тысячи), станет подача соответствующего заявления в Киевскую городскую избирательную комиссию с последующей проверкой подписей и принятием решения об отзыве. По такому сценарию выборы нового мэра Киева могут состояться уже в ноябре-декабре.



