СМИ: в Киеве начинают собирать подписи за отставку Кличко
7 апреля 2017, 02:01
В сообщении уточняется, что за досрочное прекращение полномочий Кличко высказались 428 членов территориальной общины Киева.
Инициативная группа территориальной общины Киева намерена собирать подписи за отзыв мэра города Виталия Кличко. Об этом сообщило в четверг издание depo.ua со ссылкой на материалы группы, передает РИА Новости.
"Пятого апреля в Украинском доме состоялось собрание избирателей по отзыву киевского городского главы Виталия Кличко… Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе", — говорится в сообщении.
Киевляне не могут терпеть "невыполнение мэром своей предвыборной программы, отсутствие стратегической перспективы развития столицы, снижение социальной защищенности жителей города, катастрофическое состояние инфраструктуры, хищения бюджетных средств и лоббирование интересов олигархов-застройщиков", отмечается в материалах инициативной группы.
По данным издания, сбор подписей за отзыв мэра – это прецедент. "Впервые на Украине избиратели проявили активную гражданскую позицию и публично заявили о своем недовольстве руководством столицы. Почему это произошло? Потому что бездействие Виталия Кличко, его неудачное управление Киевом, равнодушие к проблемам города и мнению общины перешли все границы", — отмечает depo.ua.
В сообщении уточняется, что за досрочное прекращение полномочий Кличко высказались 428 членов территориальной общины Киева. Инициативная группа начинает сбор подписей за отзыв мэра и призывает всех неравнодушных присоединиться. Согласно сообщению, закон Украины предусматривает, что членами инициативной группы могут быть киевляне, которые участвуют в выборах мэра. Порядок такой народной инициативы регламентирован статьей 79 закона о местном самоуправлении на Украине.
По данным украинских СМИ, следующим шагом после сбора необходимого количества подписей за отзыв мэра (393 тысячи), станет подача соответствующего заявления в Киевскую городскую избирательную комиссию с последующей проверкой подписей и принятием решения об отзыве. По такому сценарию выборы нового мэра Киева могут состояться уже в ноябре-декабре.
Фото: РИА Новости. Стрингер.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852469-c7ebff7f6cd69d0bf49afc9fcf4c4a57
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...