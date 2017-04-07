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Неустойчивая погода ждет казахстанцев в пятницу

7 апреля 2017, 06:00

Местами сохранится усиление ветра, туман, на севере и востоке - гололед, низовая метель.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и в центре погода без осадков, сообщаетZakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохранится усиление ветра, туман, на севере и востоке - гололед, низовая метель.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гололед, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.

В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Костанайской области – местами низовая метель, гололед. В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью в отдельных районах ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Алматы днем 3°, преимущественно ясно.

В Астане днем 3°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: AndroidInsider.ru

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