Максим Арышев мог намеренно прикрыть своим телом террориста-смертника

Погибший в результате теракта в Санкт-Петербурге Максим Арышев мог намеренно прикрыть своим телом смертника и принять удар на себя, сообщает телеканал Астана





Такое предположение высказала классный руководитель погибшего, ссылаясь на слова его родителей. По их данным, Максим Арышев в вагоне метро ближе всех находился к террористу.





"Как мама говорит, он встал рядом с этим смертником и весь удар он принял на себя. Разорвалась его куртка, разлетелись документы. И говорили, что если бы он встал как-то полубоком или еще каким-то образом, то число погибших было бы больше. Он встал и принял весь удар на себя. Вы знаете, как будто вот этот человек света, получается, принес себя в жертву, чтобы не было других жертв", - рассказала классный руководитель М. Арышева Наталья Лановенко.





Между тем, по данным посольства Казахстана в России, тело Максима будет доставлено на родину завтра утром. В 10 часов в Алматы состоится церемония прощания в зале ритуальных услуг больницы управления делами Президента. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила девушка Максима - Александра Рыбальченко.





"Я думаю, что там был не один человек, что не только он был, если это он, он сейчас всего лишь подозреваемый, я не могу говорить, что это он. Скорее всего, с ним кто-то еще был. Я посмотрел эту фотографию, которая была изъята вещь эта. Там под детонатор что-то включено и емкость со ржавчиной. Ясно, что это было сделано месяца два назад, может три. Оно где-то хранилось или в подвале, или в гараже", сообщил экс-начальник антитеррористического подразделения ФСБ РФ Александр Гусак.











