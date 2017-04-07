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Звезда сериала "Секс в большом городе" стала послом доброй воли ООН

7 апреля 2017, 06:40

В прошлом году актриса помогла собрать средства, чтобы помочь женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия в Демократической Республике Конго.

Американская актриса Кристин Дэвис, наиболее известная зрителям как Шарлотта Йорк из сериала "Секс в большом городе", стала послом доброй воли ООН, передает Life.ru.

Дэвис сотрудничает с ООН на протяжении последних трёх лет. Актриса путешествовала вместе с работниками организации по Северной Уганде и Демократической Республике Конго, где встречалась с беженцами из Южного Судана и выслушивала их истории.

В прошлом году актриса помогла собрать средства, чтобы помочь женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия в Демократической Республике Конго.

"Я рада быть частью этой невероятной организации, и моя последняя поездка пришлась на время, когда к сообществу беженцев приковано особое внимание. Более 65 миллионов человек во всём мире были вынуждены покинуть свои дома, и я надеюсь, что, встречаясь с этими людьми и слушая истории их жизни, помогу наладить мосты понимания и сострадания к ним", — прокомментировала сама Кристин Дэвис своё назначение послом доброй воли.

Фото: unhcr.org

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