Звезда сериала "Секс в большом городе" стала послом доброй воли ООН

Американская актриса Кристин Дэвис, наиболее известная зрителям как Шарлотта Йорк из сериала "Секс в большом городе", стала послом доброй воли ООН, передает Life.ru.





Дэвис сотрудничает с ООН на протяжении последних трёх лет. Актриса путешествовала вместе с работниками организации по Северной Уганде и Демократической Республике Конго, где встречалась с беженцами из Южного Судана и выслушивала их истории.





В прошлом году актриса помогла собрать средства, чтобы помочь женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия в Демократической Республике Конго.





"Я рада быть частью этой невероятной организации, и моя последняя поездка пришлась на время, когда к сообществу беженцев приковано особое внимание. Более 65 миллионов человек во всём мире были вынуждены покинуть свои дома, и я надеюсь, что, встречаясь с этими людьми и слушая истории их жизни, помогу наладить мосты понимания и сострадания к ним", — прокомментировала сама Кристин Дэвис своё назначение послом доброй воли.



