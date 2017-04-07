Казахстанец Абылайхан Хусаинов отправил мексиканца в нокаут за два раунда

Эта победа стала для него пятой досрочной в карьере.

Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов одержал шестую победу в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.





Его поединок против мексиканца Кристиана Арразола открывал вечер бокса в канадском Монреале, который проходит в эти минуты.





Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже во втором на отметке 2 минуты и 38 секунд. С самого гонга Хусаинов захватил преимущество. Уже в первом раунде он дважды отправлял соперника в нокдаун, а во втором повторил этот результат. Четвертый нокдаун оказался роковым - Арразола не смог подняться.





Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала шестой в профессионалах и пятой досрочной - он по-прежнему не имеет поражений. Дебютный бой уроженец Алматы провел в декабре 2015 года в Китае, а остальные его поединки прошли в Канаде. В свою очередь 30-летний Арразола проиграл 13-й бой в карьере - также на его счете 23 победы (16 нокаутом) и две ничьи.





В главном бою вечера бокса в Монреале выступит Батыр Джукембаев (8-0, 7 КО). Соперником 26-летнего казахстанца станет 40-летний мексиканец Косме Ривера (Мексика, 41-23-3, 28 КО). На кону в поединке будет стоять пояс IBO International в первом полусреднем весе.



