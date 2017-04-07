Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Цены на нефть возобновили рост

7 апреля 2017, 07:21

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в стране на минувшей неделе на 1,57 млн баррелей, до нового рекорда.

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, сообщает Росбалт.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне поднялись на 0,90%, до $54,85 за баррель. Майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 1,06%, до $51,69 за баррель

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в стране на минувшей неделе на 1,57 млн баррелей, до нового рекорда. При этом добыча в стране выросла по итогам седьмой недели подряд, до рекордных с января 2016 года 9,2 млн баррелей в сутки.

Сохранение высокого уровня запасов в Штатах является свидетельством того, что стратегия ОПЕК пока не оправдывает себя, и истекающее в июне соглашение о снижении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки странами картеля и на 600 тыс. баррелей — их партнерами, может быть продлено.

Фото: СС0 Public Domain

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...