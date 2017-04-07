Злой сладкоежка разгромил мини-маркет в США
7 апреля 2017, 07:32
Мужчина попытался купить конфет, но кредитная карта, которой он хотел расплатиться, оказалась заблокирована.
Полиция калифорнийского города Санта-Ана опубликовала видео, снятое на камеры наблюдения магазина 7-Eleven, передает Life.ru.
Мужчина попытался купить конфет, но кредитная карта, которой он хотел расплатиться, оказалась заблокирована, о чём ему сообщил кассир. В ответ на это заявление мужчина рассвирепел, нанёс мужчине за кассовым аппаратом удар по голове и начал громить прилавок.
После того как буйный покупатель ударил кассира по голове, он смёл рукой кассовые аппараты и остальные предметы, находившиеся на стойке. Второму сотруднику магазина тоже досталось: мужчина в гневе швырнул в него связку бананов. Общая сумма нанесённого ущерба составила 700 долларов. В данный момент полиция занимается поисками нарушителя.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852477-7ca4b3c597fba8a3f34fe7f1861a4bff
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...