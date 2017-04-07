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Злой сладкоежка разгромил мини-маркет в США

7 апреля 2017, 07:32

Мужчина попытался купить конфет, но кредитная карта, которой он хотел расплатиться, оказалась заблокирована.

Полиция калифорнийского города Санта-Ана опубликовала видео, снятое на камеры наблюдения магазина 7-Eleven, передает Life.ru.

Мужчина попытался купить конфет, но кредитная карта, которой он хотел расплатиться, оказалась заблокирована, о чём ему сообщил кассир. В ответ на это заявление мужчина рассвирепел, нанёс мужчине за кассовым аппаратом удар по голове и начал громить прилавок.

После того как буйный покупатель ударил кассира по голове, он смёл рукой кассовые аппараты и остальные предметы, находившиеся на стойке. Второму сотруднику магазина тоже досталось: мужчина в гневе швырнул в него связку бананов. Общая сумма нанесённого ущерба составила 700 долларов. В данный момент полиция занимается поисками нарушителя.


Фото: скриншот

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