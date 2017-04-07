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Cоветник Трампа купила роскошный особняк с 12 санузлами

7 апреля 2017, 07:42

Особняк общей площадью 15 тысяч квадратных футов (около 1400 квадратных метров) имеет восемь спален, 12 санузлов и личный бассейн.

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в минувшие выходные купила роскошный особняк стоимостью 8 миллионов долларов недалеко от центра Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Особняк общей площадью 15 тысяч квадратных футов (около 1400 квадратных метров) имеет восемь спален, 12 санузлов и личный бассейн. Менее чем в километре от особняка живет экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, а также министр торговли США Уилбур Росс.

Сделка по покупке дома была заключена 2 апреля, сообщает издание. Прежним владельцем особняка был бывший исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Моинуддин Ахмад Куреши, который ушел из жизни в прошлом году.

Ранее стало известно, что состояние Конуэй вместе с супругом составляет около 39,3 миллиона долларов.

Фото: AP Photo/ Andrew Harnik

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