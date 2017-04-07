В Киеве инициирован сбор подписей за отставку Виталия Кличко

Представители территориальной общины Киева начали процедуру сбора подписей для досрочного прекращения полномочий Виталия Кличко на посту мэра столицы Украины.

"Досрочного прекращения полномочий главы города потребовали 428 членов территориальной общины Киева", - указано в сообщении.

На собрании инициативной группы свое недоверие действующему градоначальнику выразили руководители крупных общественных организаций, среди которых глава объединения "Сила общин" Андрей Карпенко, руководитель организации "Трудовое содружество" Лалита Картозия, председатель организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич, глава объединения "Братство" Михаил Кругляк и еще 82 общественных активиста.

На первом этапе авторам инициативы необходимо собрать 393 тыс. подписей. После чего они смогут направить подписные листы с соответствующим заявлением в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию. В настоящий момент отставка по инициативе избирателей является единственным законным механизмом досрочного прекращения полномочий Кличко.

"Если события будут развиваться по такому сценарию, выборы нового мэра Киева могут пройти в конце нынешнего года", - предполагает издание.





Представитель инициативной группы Андрей Карпенко объяснил, что требования активистов связаны с ненадлежащим исполнением Кличко обязанностей мэра. По его мнению, он управляет городом "по остаточному принципу" и равнодушен к проблемам столицы и мнению местной общины.



