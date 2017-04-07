Молодая мать, которая ставила себе диагнозы через Google, скончалась от лекарств

Родители погибшей рассказали, что несколько месяцев они пытались помочь своей дочери, но каждый раз она выгоняла их из дома, когда те сомневались в её болезни. По словам её матери, в последние месяцы своей жизни характер Сары абсолютно изменился, она стала очень грубой.

"Она постоянно жаловалась на боли и заставляла меня звонить в больницу, так как её имя там было в чёрном списке. Когда медики приезжали, то она становилась настоящей королевой драмы, устраивая спектакли", - вспоминает мама Сары.