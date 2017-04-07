Молодая мать, которая ставила себе диагнозы через Google, скончалась от лекарств
7 апреля 2017, 08:59
По словам родителей погибшей, Сара каждый день выдумывала себе болезни и отказывалась от помощи близких, занимаясь, в конце концов, самолечением.
24-летняя Сара Джонс постоянно выдумывала себе диагнозы с помощью Google, что и привело к её смерти. Девушка скончалась от передозировки обезболивающих, смешанных с депрессантами, передает Life.ru.
По словам родителей погибшей, Сара каждый день выдумывала себе болезни и отказывалась от помощи близких, занимаясь, в конце концов, самолечением.
Родители погибшей рассказали, что несколько месяцев они пытались помочь своей дочери, но каждый раз она выгоняла их из дома, когда те сомневались в её болезни. По словам её матери, в последние месяцы своей жизни характер Сары абсолютно изменился, она стала очень грубой.
"Она постоянно жаловалась на боли и заставляла меня звонить в больницу, так как её имя там было в чёрном списке. Когда медики приезжали, то она становилась настоящей королевой драмы, устраивая спектакли", - вспоминает мама Сары.
Проблемы с Сарой начались после того, как она перестала выходить из дома. Отец девушки рассказывает, что она постоянно жаловалась на головную боль и отказывалась принимать какие-либо лекарства, предпочитая самолечение. Погибшая также не хотела обращаться к врачам и охотнее обращалась в этом вопросе к Интернету. После того как она ставила себе диагноз, девушка уже обращалась в больницу.
"Я думаю, что она стала зависимой об обезболивающих. Как-то я зашёл в её комнате, где она спрятала целый мешок лекарств. Когда я пытался отнять его, Сара начала кричать и плакать", - рассказал отец Сары.
Фото: социальные сети
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