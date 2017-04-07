Трамп обратился к американцам после ракетного удара по Сирии
7 апреля 2017, 09:02
Удар был необходим, чтобы защитить мир от химического оружия.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление в связи с ударами по сирийской базе, пишет RT.
Глава США подтвердил информацию о том, что удар был нанесён по базе в Хомсе из-за подозрений в том, что именно там организовывалась предполагаемая сирийская химическая атака.
«Во время удара химическим оружием страшной смертью погибли беспомощные мужчины, женщины, дети и даже прекрасные младенцы», — заявил он.
По его словам, удар был необходим, чтобы защитить мир от химического оружия.
«Ракетный удар по авиабазе, где располагался склад, откуда осуществлялась химическая атака, был нанесён в связи с тем, что в жизненно важные интересы национальной безопасности Соединённых Штатов входит задача по предотвращению использования смертоносного химического оружия», — отметил он, добавив, что «Америка выступает за справедливость».
Ранее США запустили около 50 ракет «Томагавк» по сирийской базе в районе Хомса. Обстрелу подвергся аэродром Шайрат. СМИ сообщали, что Россию предупредили перед ударом.
В ходе заседания Совбеза по ситуации в Идлибе зампостпреда Сирии при ООН Монзер Монзер опроверг сведения о наличии у правительственных войск химоружия.
Фото: lb.ua
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