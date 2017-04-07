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Военный источник сообщил о жертвах в результате удара США по авиабазе в Сирии

7 апреля 2017, 09:15

Данные о количестве убитых и раненых не приводятся.

В результате ракетного обстрела США авиабазы на западе Сирии есть человеческие жертвы. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских военных кругах, передает Лента.ру.

Он подтвердил, что один из аэродромов правительственных войск подвергся атаке ракетами со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем данные о количестве убитых и раненых не приводятся.

6 апреля сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис представит президенту Дональду Трампу ряд вариантов реагирования на якобы химатаку Дамаска, среди которых — ракетный удар.

В ночь на 7 апреля Вашингтон выпустил по меньшей мере 50 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, откуда, по мнению Пентагона, Дамаск осуществил химатаку в провинции Идлиб . Сообщалось, что целью Вашингтона были только аэродром, техника и инфраструктура, а не люди.

4 апреля в городе Хан-Шейхун было применено химическое оружие. Жертвами стали десятки человек, в том числе дети, еще сотни человек пострадали.

Вашингтон возлагает ответственность за случившееся на Дамаск, тот отвергает свою причастность к инциденту. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.

Фото: Asad / Xinhua / Globallookpress.com

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