В Сети появилось видео нокаута Батыра Джукембаева в бою за первый титул в профи
7 апреля 2017, 09:25
В главном бою вечера бокса в Канаде казахстанец победил опытного мексиканца.
Предлагаем вашему вниманию видео нокаута казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева, которым он завоевал пояс IBO International.
Как передают Vesti.kz, в главном бою вечера бокса в канадском Монреале Джукембаев победил опытного мексиканца Косми Риверу. Поединок был рассчитан на десять раундов, но закончился в седьмом.
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