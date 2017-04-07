Взрыв фонарика в Ростове-на-Дону: Причиной был бытовой конфликт
7 апреля 2017, 09:32
Местонахождение подозреваемого было оперативно выяснено, он задержан.
Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону был бытовой конфликт, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Как уточнили в ведомстве, установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель города.
«Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления», — отметили в НАК.
В ведомстве добавили, что предпринятыми мерами было оперативно установлено местонахождение подозреваемого, он был задержан.
В НАК подчеркнули, что случай не является терактом и относится к общеуголовным.
В четверг, 6 апреля, около 7:20 на перекрестке Нахичеванской и Социалистической улиц, рядом с гимназией №2 прогремел взрыв, в результате которого пострадал прохожий.
Пострадавшему оторвало кисть руки, он получил несколько осколочных ранений и ожоги. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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