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Взрыв фонарика в Ростове-на-Дону: Причиной был бытовой конфликт

7 апреля 2017, 09:32

Местонахождение подозреваемого было оперативно выяснено, он задержан.

Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону был бытовой конфликт, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как уточнили в ведомстве, установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель города.

«Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления», — отметили в НАК.

В ведомстве добавили, что предпринятыми мерами было оперативно установлено местонахождение подозреваемого, он был задержан.

В НАК подчеркнули, что случай не является терактом и относится к общеуголовным.

В четверг, 6 апреля, около 7:20 на перекрестке Нахичеванской и Социалистической улиц, рядом с гимназией №2 прогремел взрыв, в результате которого пострадал прохожий.

Пострадавшему оторвало кисть руки, он получил несколько осколочных ранений и ожоги. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

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