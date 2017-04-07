В Алматы ищут хозяина собаки, которая в центре города напала на пенсионера

Как утверждает пострадавший, владелец агрессивного питомца находился неподалеку, но оттащить собаку не смог. А потом скрылся, не оказав никакой помощи.

Окровавленный пенсионер самостоятельно добрался до дома, и уже родные вызвали скорую.

Врачи наложили швы и начали иммунизацию от бешенства.

"Она несется на меня, и потом вышел на Толе би, до середины дошел, и собака меня повалила. Начал защищаться, вот здесь укус, здесь, здесь порванная рана. Повалила, а хозяин хочет отнять, а он не слушается. Собака почувствовала кровь. У меня кровь течет. Хозяин отвел собаку и на меня смотрит", - рассказывает пострадавший Тохтар Бексыргаев.





Хозяин пса все-таки сумел усмирить питомца, но затем быстро скрылся. А пострадавшему не оказал никакой помощи. Тохтар Бексыргаев успел сфотографировать мужчину с собакой. Снимок передали в полицию. Сейчас владельца агрессивного пса ищут.





"Вот правоохранительные органы этим сейчас и занимаются, ищут. Но нет результатов. Но если бы все делалось по правилам, которые маслихат утвердил, то давно б нашли. Он должен был прийти, показать паспорт собаки, что не бешенный. Он этого не сделал", - сказал Тохтар Бексыргаев.





Депутат алматинского маслихата Константин Авершин вместе с коллегами и зоозащитниками сейчас работает над новыми правилами выгула и содержания домашних животных. По старому документу, который приняли еще два года назад, хозяину собаки за административное правонарушение грозит штраф в размере 10 МРП. Также пострадавший может потребовать возмещение морального ущерба, но это уже через суд.





"У меня у самого алабай, я прекрасно знаю, что это за собака. Собака, на самом деле, милейшая, и дело в том, что здесь, в данном случае, виновата-то не собака, а виноват непосредственно хозяин, который имеет смутную информацию, как воспитывать такую собаку. Обязательно алабая выгуливать надо в строгом ошейнике. Соответственно, он должен быть на очень мощном поводке. Если хозяин его удержать не может, то, вы меня извините, все претензии к хозяину", - сказал Константин Авершин, депутат маслихата г. Алматы.



