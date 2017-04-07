Особенности рассмотрения дел о расторжении брака

Черныш Татьяна Вячеславовна,

судья Бостандыкского районного суда г. Алматы

В современном обществе проблемы, связанные с разрешением семейных конфликтов, имеют большое значение. Роль семьи велика как для каждого отдельного члена общества, так и для государства в целом.

В послании Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан затрагивает проблемы семьи, семейные ценности и традиции[1].

Общество и право формируют представление о важнейших функциях брака, предписывают права и обязанности сторон, а также дают возможность защищать права и интересы сторон, как в браке, так и после расторжения брака (супружества).

Любое цивилизованное государство заинтересовано в создании потенциально прочной семьи. Оно создает определенные правовые барьеры на пути возникновения заведомо неполноценных браков, старается способствовать укреплению семьи и брака. В случае же прекращения семейных правоотношений, правовые нормы, направленные на разрешение семейно-правовых конфликтов, должны сокращать неблагоприятные последствия от распада семьи.

В настоящее время существует единственный официальный способ прекращения брачных отношений - расторжение брака (супружества).

Расторжение брака (супружества) является одним из видов прекращения брачных правоотношений. Так как прекращение брака, таким образом, как правило, бывает сопряжено с наличием конфликтной ситуации, расторжение брака может происходить в суде, что предусмотрено ст. 16 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»[2].

В соответствии со ст. 19 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» расторжение брака в судебном порядке происходит тогда, когда у супругов имеются несовершеннолетние дети, между супругами не достигнуто согласия о расторжении брака, либо один из супругов уклоняется от расторжения брака (супружества), наличия имущественных и иных претензий супругов друг к другу.

В научных работах выражается точка зрения о том, что, необходимо признать расторжение брака специальным производством в гражданском процессе. Мотивируется это мнение тем, что расторжение брака не может быть нарушенным или оспоренным правом супруга, следовательно, права на судебную защиту у супругов не возникает. Интерес истца на прекращение брака не является правовой категорией. В гражданских делах этой категории есть предмет судебного подтверждения - факт нежелания супруга состоять в браке. В таких делах отсутствует судебное доказывание.

Эта точка зрения выглядела бы обоснованной, в том случае, если бы было установлено, что в отношениях между супругами присутствует конфликт нравственного порядка, который для суда безразличен.

Действительно, охранительное правоотношение в данном случае не возникает, не возникает и право на защиту, связанное с юридической ответственностью.

Но можно ли при этом называть иски о расторжении брака - фикцией спора, - «квазиисковым» производством. Как верно было замечено И.П. Коржаковым, производство по делам о расторжении брака не является и особым производством, поскольку не устанавливается юридический факт. Следовательно, место производства по делам о расторжении брака в гражданской процессуальной науке еще не определено[3].

Но, при этом, определено место процедур, связанных со спорами, вытекающими из факта расторжения брака. Суд, расторгая брак, может одновременно разрешить возникшие между супругами споры: при ком из них будут проживать дети, о взыскании алиментов, о разделе имущества[4].

Процессы о взыскании алиментов и определении места жительства ребенка имеют характеристики искового производства. Помимо этого, в качестве встречного иска в производстве о расторжении брака может быть предъявлен иск о признании брака недействительным.

В Российской Федерации стоит вопрос о создании специализированного семейного суда по аналогии с судами Австралии и Новой Зеландии, которые входят в общую систему судов[5].

В Республике Казахстан расторжение брака рассматривается судами первой инстанции.

В литературе высказывалось мнение о недопустимости установления альтернативной подведомственности по искам о расторжении брака супругов, имеющих несовершеннолетних детей. Некоторые ученые считают, что расторжение брака, если нет спора о воспитании детей, допустимо в регистрирующих органах[6].

Даже в том случае, если первоначально такой спор отсутствует, надлежит выяснить, действительно ли соглашение по поводу воспитания ребенка взаимно, и направлено на соблюдение интересов ребенка.

Нравственные критерии широко используются в правовом регулировании семейных отношений для оценки поведения личности, вследствие чего, возможность сохранения брака, родительских прав, обоснованность некоторых исков о взыскании алиментов зависят от результатов выяснения обстоятельств, имеющих нравственно-правовое значение[7].

Нельзя оспорить положение о необходимости рассмотрения указанных дел о расторжении брака именно в суде, так как суд способен, наиболее полно и объективно разобравшись во всех обстоятельствах, побудивших расторгнуть брак, вынести соответствующее решение.

Обоснованной выглядит точка зрения о том, что в делах о расторжении брака предметом иска является требование истца расторгнуть брак, то есть прекратить существование правоотношения между супругами[8].

Действительно, вывод суда о необходимости расторгнуть брак носит предположительный характер. Достаточно специфично, по сравнению с другими видами споров, может выглядеть финал судебного разбирательства. Суд может применить меры к примирению супругов и назначить им срок для примирения в пределах шести месяцев. В случае, если такое примирение состоится, суд прекращает производство по делу за примирением сторон, а не выносит решение об отказе истцу в удовлетворении его исковых требований.

Необходимо иметь в виду, что процедура примирения может быть более эффективна тогда, когда супруги сравнительно недавно прервали свои отношения.

Производя работу по выяснению мотивов и причин желания супруга или обоих супругов расторгнуть брак, суд выясняет моменты, которые могут привести его к выводу о том, необходимо ли принятие мер к примирению сторон и не ущемит ли расторжение брака чьих-нибудь прав. Исследование судом всех обстоятельств расторжения брака и есть исследование доказательств по делу, где предметом исковых требований является прекращение брачных правоотношений.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» суд расторгает брак, если установит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. То есть основанием для расторжения брака является непоправимый распад семьи, причины которого должен установить суд, причем закон не раскрывает перечень причин, приводящих к распаду семьи. В связи с чем это является оценочной категорией, что позволяет суду подвести то или иное обстоятельство под вышеуказанное основание для расторжения брака.

Непоправимый распад семьи является и одним из наиболее популярных оснований расторжения брака в Европе. Так, в Венгрии в качестве условия для расторжения брака называется полная и безвозвратная испорченность семейной жизни, в Италии - невозможность дальнейшего существования духовного и материального единства между супругами, в Польше - полный и постоянный разлад и невозможность дальнейшей совместной жизни. В Германии брак, может быть, расторгнут судом, если он фактически распался, т.е. супруги не ведут совместную жизнь и нельзя ожидать ее возобновления. Несмотря на это, под непоправимым распадом семьи в законодательстве разных стран в действительности скрываются самые различные основания - от взаимного согласия супругов до вины одного из супругов в расстройстве брака (как, например, во Франции и Швеции). В США для расторжения брака достаточно отсутствия желания дальнейшего состояния в браке у одного из супругов.

В семейном законодательстве Великобритании предусмотрены следующие основания для расторжения брака: супружеская неверность, оставление ответчиком супруга-истца без уважительных причин на срок не менее трех лет, предшествующих подаче заявления о разводе, жестокое обращение ответчика с супругом-истцом, неизлечимая душевная болезнь ответчика при условии нахождения его на излечении не менее пяти лет непосредственно перед обращением супруга-истца в суд.

Отличительной особенностью английского законодательства о расторжении брака является то, что в ситуации, когда брак оказался безвозвратно распавшимся, отношения между сторонами должны быть прекращены с наименьшими страданиями для них и детей, с сохранением продолжительных добрых отношений между сторонами и детьми, родившимися в этом браке. В Великобритании суд при проведении бракоразводных процессов вправе выдать приказ, запрещающий расторжение брака, в случаях, когда оно может привести к существенным финансовым или иным трудностям супруга-истца или детей в данной семье, а также если с учетом всех сложившихся обстоятельств прекращение брака будет несправедливым.

Отказ в расторжении брака возможен и по законодательству Германии, если сохранение семьи необходимо в интересах, родившихся от этого брака несовершеннолетних детей или если расторжение брака является по причине чрезвычайных обстоятельств непереносимо жестоким для супруга, отказавшегося дать согласие на развод заявителю[9].

В Республике Казахстан по общему правилу иск о расторжении брака предъявляется в суд по месту жительства ответчика (ст. 29 ГПК[10]).

Иск о расторжении брака (супружества) с лицом, место жительства которого неизвестно, либо не имеющего места жительства в Республике Казахстан, может быть предъявлен и рассмотрен по существу по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства (ч. 1 ст. 30 ГПК).

В случае, когда с истцом находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным, иск может быть предъявлен по месту жительства истца (ч. 7 ст. 30 ГПК).

Дела о расторжении брака (супружества) с лицами, осужденными к лишению свободы, независимо от определенного им срока наказания, рассматриваются с соблюдением общих правил о подсудности. Если исковое заявление о расторжении брака (супружества) с лицом, осужденным к лишению свободы, принимается судом к производству в соответствии со ст. 31 ГПК, то надлежит исходить из последнего места жительства указанного лица до его осуждения.

В число важных обстоятельств, которые суду необходимо выяснить в ходе подготовки дела к судебному разбирательству входят мотивы расторжения брака, к которым относятся психологическая несовместимость, морально-этические взаимоотношения, материально экономические, физиологическая несовместимость.

В литературе не всегда понятия «мотив расторжения брака» и «причина расторжения брака» отождествляются. Так причина расторжения брака, это объективный фактор, вызывающий брачный конфликт. Мотивом расторжения брака считается субъективное выражение данного конфликта каждым из супругов в отдельности[11].

Итак, прекращение брачного правоотношения является результатом воздействия ряда обстоятельств. К ним и относятся мотивы и причины расторжения брака.

Не всегда этих оснований достаточно, чтобы дело о расторжении брака было возбуждено. Существуют специальные дополнительные предпосылки права на предъявление иска: муж не вправе возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка (п. 2 ст. 16 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»).

Дела о расторжении брака (супружества) суды рассматривают с участием обоих супругов. Необходимо всесторонне выяснять взаимоотношения сторон, мотивы, по которым ставится вопрос о расторжении брака (супружества), подлинные причины разлада между супругами.

Порядок расторжения брака при взаимном согласии супругов является упрощенным. В этом случае суд расторгает брак без выяснения мотивов развода и не обязан применять меры к примирению.

Между тем наличие в таких семьях несовершеннолетних детей делает невозможным формально расторгнуть брак, так как должны в первую очередь учитываться интересы детей. В соответствии со ст. 22 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, которое должно содержать сведения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке и размерах выплаты средств на содержание детей.

Если супруги добровольно не достигли соглашения по указанным выше вопросам, а также, если такое соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд своим решением должен разрешить эти вопросы и отразить их в судебном акте.

Решая вопрос о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети, суд учитывает, прежде всего, интересы и мнение детей.

Более того, в обязанность суда при вынесении решения об удовлетворении иска о расторжении брака супругов, имеющих несовершеннолетних детей, входит разъяснение сторонам, что в соответствии с законом отдельно проживающий от ребенка родитель обязан и имеет право принимать участие в воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает ребенок, не вправе препятствовать этому.

Наряду с этим, при рассмотрении дел о расторжении брака возможно решение судом вопросов о совместно нажитом в период брака имуществе, о выплатах на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга. По этим вопросам супруги также могут представить суду соглашение, однако суд должен проверить, не нарушают ли условия соглашения интересы кого-либо из супругов.

Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о признании брачного договора недействительным полностью или в части, поскольку такие требования связаны между собой. Суд вправе в этом же производстве рассмотреть и встречный иск ответчика о признании брака недействительным.

Следует подчеркнуть, что расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления (ст. 19 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»).

Решение суда о расторжении брака должно быть законным и обоснованным, основываться на доказательствах, всесторонне проверенных и исследованных в судебном заседании.

Как правило, прекращение брачных отношений является основанием для прекращения всех иных правовых отношений между супругами. В некоторых ситуациях расторжение брака является основанием для появления новых правоотношений между ними.

Таким образом, рассмотрение и разрешение бракоразводных дел имеет существенные особенности по сравнению с иными категориями гражданских дел, которые судьи обязательно должны учитывать в целях вынесения законного и обоснованного судебного решения.