Глава государства провел кадровые перестановки

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Назначены заместители Управляющего делами Президента Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сообщается, что Баттаков Ерлан Еркинович назначен первым заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан. Он освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента РК;

Оразкулов Канат Орынтаевич назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК.

 

Баттаков Ерлан Еркинович родился 9 октября 1969 года в Караганде. В 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт

Трудовой стаж:

· Стажер-исследователь кафедры технологии строительных материалов и изделий Карагандинского политехнического института (1992-1995);

· Главный специалист, заместитель генерального директора по инвестициям ИПФ «Алатау Инвест» (1995-1996);

· Специалист, начальник отдела лицензирования профессиональной деятельности на РЦБ Управления регулирования рынка ценных бумаг в Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1996);

· Главный специалист, начальник отдела, начальник управления, финансовый директор АО «Продовольственная контрактная корпорация» (1996-2007);

· Заведующий финансово-аналитическим сектором отдела планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2007-2008);

· Заведующий отделом планирования и финансирования бюджетных программ Управления делами Президента Республики Казахстан (2008-2010);

· Заведующий финансово-экономическим отделом Управления делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

· Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (с 09.2012)

 

Оразкулов Канат Орынтаевич родился 27 ноября 1970 года в Жамбылской области. Завершил учебу в Казахском сельско-хозяйственном институте в 1993 году по специальности «Лесное хозяйство». В 2002 году окончил учебу в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Трудовой стаж:

· Специалист Есикского лесничества Тургенского мехлесхоза Енбекшиказахского района Алматинской области (1993-05.1994);

· Служба в подразделениях УКНБ РК по г. Алматы и Алматинской области (1994-1997);

· Служба на различных офицерских и руководящих должностях в подразделениях кадров, обеспечения визитов и личной охраны Президента РК в Службе охраны Президента РК (10.1997-2009);

· Заместитель Начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (2009-04.2014);

· Заместитель Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан (с 04.2014)

 

7 апреля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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