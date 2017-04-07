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Новости за сегодня

Секретари Совбеза ШОС посетили территорию выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017»

 

Секретари совета безопасной Шанхайской организации сотрудничества посетили территорию выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» в рамках подготовки саммита глав государств-участниц ШОС, передает корреспондент Zakon.kz.

«Секретари посетили объекты международной выставки, ознакомились с завершением строительства, подготовкой павильонов, которые предназначены для каждой из стран, в том числе павильон, выделенный для Шанхайской организации сотрудничества» - сказал заместитель секретаря совета безопасности РК Азамат Абдымомунов.

Напомним, саммит глав государств-участниц ШОС пройдет на территории международного выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» 8-9 июня.

 

Татьяна Ковалева

 

7 апреля 2017, 09:15
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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