Секретари Совбеза ШОС посетили территорию выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017»

Секретари совета безопасной Шанхайской организации сотрудничества посетили территорию выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» в рамках подготовки саммита глав государств-участниц ШОС, передает корреспондент Zakon.kz.

«Секретари посетили объекты международной выставки, ознакомились с завершением строительства, подготовкой павильонов, которые предназначены для каждой из стран, в том числе павильон, выделенный для Шанхайской организации сотрудничества» - сказал заместитель секретаря совета безопасности РК Азамат Абдымомунов.

Напомним, саммит глав государств-участниц ШОС пройдет на территории международного выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» 8-9 июня.

Татьяна Ковалева