Боксерша из Казахстана надела перед боем футболку с надписью "Скорбим, Санкт-Петербург"
7 апреля 2017, 09:46
Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля этого года унес жизни 14 человек.
Единственная представительница Казахстана в женском профессиональном боксе Фируза Шарипова вышла на взвешивание перед очередным своим боем в футболке с надписью "Скорбим, Санкт-Петербург".
Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, еще 45 пострадавших находятся в больницах. Среди погибших — гражданин Казахстана, 20-летний Максим Артышев, который учился в Санкт-Петербургском государственном университете.
"Я услышала об этом в новостях, мне очень жаль, мне хотелось бы принести свои соболезнования родным и близким погибших. Конечно, это очень страшное событие, очень жаль. Все скорбят, не знаю, как это эмоциями выразить… очень жаль, правда. Еще раз хотелось бы принести свои соболезнования, еще раз хотелось бы сказать: "Берегите себя", — сказала Шарипова после контрольного взвешивания перед боем.
Очередной, пятый, бой Шариповой на профи-ринге пройдет в московской "Академии бокса" 7 апреля: казахстанка, в предыдущих четырех боях потерпевшая одно поражение и одержавшая три победы, встретится в нем с россиянкой Викторией Котовой. Этот бой станет для Шариповой подготовительным к титульному поединку.
Взвешивание прошло в четверг, вес Шариповой составил 61,7 килограмма, ее соперница оказалась легче на 200 граммов — 61,5 килограмма, обе спортсменки уложились в нормативные показатели.
Все новости по теме читайте здесь.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Кадр видео
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com