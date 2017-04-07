Боксерша из Казахстана надела перед боем футболку с надписью "Скорбим, Санкт-Петербург"

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, еще 45 пострадавших находятся в больницах. Среди погибших — гражданин Казахстана, 20-летний Максим Артышев, который учился в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Я услышала об этом в новостях, мне очень жаль, мне хотелось бы принести свои соболезнования родным и близким погибших. Конечно, это очень страшное событие, очень жаль. Все скорбят, не знаю, как это эмоциями выразить… очень жаль, правда. Еще раз хотелось бы принести свои соболезнования, еще раз хотелось бы сказать: "Берегите себя", — сказала Шарипова после контрольного взвешивания перед боем.



