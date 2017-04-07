О фактах дедовщины в армии рассказали в военном суде РК
7 апреля 2017, 09:59
На сегодняшний день в вооруженных силах Казахстана факты дедовщины встречаются, однако бывает и так, что такие случаи скрывают, считая, что это не по-мужски.
По словам председателя Военного суда Сакена Абдуллаева, на сегодняшний день в вооруженных силах Казахстана факты дедовщины встречаются, однако бывает и так, что такие случаи скрывают, считая, что это не по-мужски
"Например, один случай мы в апелляции под моим председательством рассматривали. Сержант нанес сослуживцу легкие телесные повреждения. Согласно фабуле дела, тот сам допустил нарушение, но, конечно, считается, что обвиняемый повысил свои полномочия", — рассказал Абдуллаев на брифинге в Астане.
Касательно вопроса неуставных отношений среди военнослужащих Абдуллаев пояснил, что по восьми таким фактам оглашен приговор, который вступил в законную силу. На стадии рассмотрения в судах находятся еще четыре подобных дела.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Kazpravda.kz
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