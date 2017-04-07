О фактах дедовщины в армии рассказали в военном суде РК

На сегодняшний день в вооруженных силах Казахстана факты дедовщины встречаются, однако бывает и так, что такие случаи скрывают, считая, что это не по-мужски.

По словам председателя Военного суда Сакена Абдуллаева, на сегодняшний день в вооруженных силах Казахстана факты дедовщины встречаются, однако бывает и так, что такие случаи скрывают, считая, что это не по-мужски



