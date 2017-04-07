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Новости за сегодня

Президент внес изменения и дополнения в реестр должностей госслужащих

 

Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые указы Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поручил Правительству Республики Казахстан обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы или изменены согласно настоящему Указу; принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

 

7 апреля 2017, 09:26
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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