Президент внес изменения и дополнения в реестр должностей госслужащих

Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые указы Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поручил Правительству Республики Казахстан обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы или изменены согласно настоящему Указу; принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.