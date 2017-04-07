Строительство терминала прилета в аэропорту Усть-Каменогорска завершится в середине лета

После завершения строительства в Усть-Каменогорске откроется современный терминал прилета с пропускной способностью 200 человек в час, соответствующий международным требованиям.

С запуском нового объекта в воздушной гавани областного центра увеличится частота выполняемых рейсов, будут привлечены новые авиаперевозчики. Аким ВКО Даниал Ахметов ознакомился с ходом реализации проекта.









Строительство здания началось в сентябре прошлого года. Как сообщили подрядчики, в проекте они максимально используют материалы отечественных производителей. Ленточный транспортер и другое оборудование начнут устанавливать во второй половине мая.









– Аэропорт будет соответствовать всем международным стандартам, – сказал заместитель директора Усть-Каменогорского управления «Промтехмонтаж» Болатбек Сакалбаев. – В проекте учтена расстановка помещений, будет организована выдача багажа.









Аким области ознакомился с ходом работ, поручил особое внимание уделить качеству, предусмотреть в здании наружный тамбур, чтобы посетителям было комфортно.









– Если посмотреть на фасад имеющегося здания аэропорта, вроде бы все хорошо. Но здесь дедовским методом люди вытаскивают багаж, работники проверяют бирки. Это же возврат в прошлый век. Теперь все будет нормально, – сказал Даниал Ахметов.









После завершения строительства в Усть-Каменогорске откроется современный терминал прилета с пропускной способностью 200 человек в час, соответствующий международным требованиям. Это позволит увеличить частоту выполняемых рейсов и привлечь новых авиаперевозчиков, следующих по маршрутам «Казахстан-Европа – страны Юго-Восточной Азии».







