В прокуратуре Алматы обсудили проблемные вопросы досудебного расследования дел

В прокуратуре Алматы состоялась коллегия с участием всех правоохранительных органов ДВД, ДГД. На мероприятии были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся расследования уголовных дел и административных производств в рамках досудебных производств, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор города Алматы Габит Миразов заслушал доклад о результатах проведенной ведомством проверки по рассмотрению жалоб к органам уголовного преследования и прокуратурам районов. Данной проверкой был охвачен весь прошлый год и истекший период этого года.

По сообщению докладчика, были выявлены масштабные систематические нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.

«Количество поступающих жалоб из года в год растет. За истекший год всеми правоохранительными органами рассмотрено 9876 обращений, в то же время прокурорами рассмотрено почти в 2 раза больше - 16 тысяч 700. Такая же разница в объеме проводимой работы и в этом году», - сообщил докладчик.

Основное место в отчете по проверке был уделено линии органов внутренних дел.

«В 80% случаев якобы удовлетворенные обращения просто приобщаются к уголовному делу, по существу они не рассматриваются, не говоря уже о проверке доводов и даче ответа заявителю. По половине из них нарушены сроки рассмотрения, по 982 - нарушен язык рассмотрения, по 117 - вообще не дан ответ», - отмечается в докладе.

Например, 23 февраля 2016 года в следственное управление ДВД Алматы обратился гражданин с заявлением о снятии с его автомашины ограничения. Только через 25 дней начальником структурного подразделения был оформлен следующий ответ: «Необходимо вынести постановление о снятии наложенного ареста на автомашину, которое следует исполнить в ближайшее время». Постановление так и не было вынесено....

И таких фактов много. Часто нарушаются законные сроки рассмотрения обращений. При этом, согласно закону, обращение, не требующее дополнительных проверок, рассматривается в течение 15 дней.

За указанный период в производство прокуратуры из-за неоднократных жалоб по делам, было принято три уголовных дела в отношении сотрудников полиции за злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Для сравнения, к антикоррупционной службе у надзорного органа не оказалось претензий по организации приема обращений от физических и юридических лиц, в органе действует постоянная комиссия по контролю учетно-регистрационной дисциплины. А по линии службы экономических расследований в ходе проверки было выявлено 27 фактов нарушений сроков принятия решений по зарегистрированным в книге учета информации заявлений.

Наибольшее количество жалоб в органы прокуратуры поступает по линии надзора за досудебной стадией уголовного процесса. Из почти 32,5 тыс жалоб, поступивших в 2016 году, более 16 тыс - по данной линии. В текущем году ситуация не изменилась.

При этом, как было отмечено, у прокуроров тоже имеет место формальный подход к разрешению жалоб граждан, что влечет повторное обращение. Районными прокурорами допускаются факты перенаправления жалоб на действия органов уголовного преследования этим же органам. При этом в дальнейшем ответе заявителю данным органом даются формальные или вообще не даются ответы.

По итогам коллегии был принят ряд решений о коренном пересмотре работы правоохранительных органов по линии досудебного расследования.

Сейчас известно, что по инициативе прокуратуры города в зданиях органов уголовного преследования оборудуются прозрачные «кабинеты допросов», упрощается процедура подачи жалоб, организована работа «кабинетов прокуроров», в которые любой гражданин, находясь непосредственно в здании органа, может обратиться за консультацией и получить незамедлительную прокурорскую помощь. Эти и другие меры позволят снизить количество допускаемых нарушений.

Ирина Капитанова