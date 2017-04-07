Илюмжинов рассказал о восстановлении полномочий в ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил о том, что вернул себе все полномочия в организации. Его слова в четверг, 6 апреля, приводит ТАСС





«Я положил конец приостановке моих полномочий на посту главы ФИДЕ. С этого дня я обладаю всеми полномочиями главы организации», — сказал Илюмжинов.





Сообщается, что Илюмжинов, попав под санкции, временно передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности ФИДЕ, своему первому заместителю Георгиосу Макропулосу.





27 марта на сайте ФИДЕ появилась информация об уходе Илюмжинова в отставку. Функционер выступил с опровержением, назвав произошедшее провокацией со стороны американцев. В организации настаивали на том, что президент сам анонсировал свою отставку. Илюмжинов также заявил Национальной службе новостей (НСН), что на него оказывают давление представители США. Никакого дальнейшего развития ситуация не получила.





Илюмжинов — бессменный глава ФИДЕ с 1995 года.





Фото: Антон Денисов / РИА Новости



