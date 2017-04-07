Артур Ардавичус подвел итоги гонки Abu Dhabi Desert Challenge

Четверо квадроциклистов казахстанской команды Astana Motorsports финишировали на престижном ралли-рейде Abu Dhabi Desert Challenge. Задача на эту гонку перед гонщиками ставилась одна - получить бесценный опыт в преддверии «Дакара», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.





«Этот этап прошел немного легче, чем другие, потому что появился накат, немножко покатались, и адаптировались к температуре, пескам. Этап был легкий, в основном была прямая трасса, которая очень хорошо обдувалась, было не жарко и не было физической нагрузки. Просто открыл газ и едешь. Мне не хватало скорости, мощности двигателя ехал где-то 85-95 километров максимально, так бы результат мог быть чуточку лучше. Надо работать над техникой, это первая гонка, первый опыт», - отметил после финиша пилот команды Сергей Кистанов.





Также первые итоги рейда подвел и капитан Astana Motosports Артур Ардавичус: «Закончилась серия гонок в ОАЭ, включая подготовку, отправку, тренировку, а также два этапа Кубка Мира подряд. Это были самые жаркие и интересные этапы, где мы, как молодая команда, показали, на что способен Казахстан.





Было нелегко, так как из всех квадроциклистов только один участвовал в гонках мирового уровня. За один месяц ребята проявили себя на больших стартах, и это открыло нам глаза на будущее. Мы проверили свои силы в боевом режиме и знаем к чему готовиться.





Ребята показали хорошую, красивую езду. Из пяти экипажей на финишном подиуме сегодня четыре. Кирилл Солоха получил сход по техническим причинам. Результат остальных - Антимиров - 4-й, Кистанов - 6-й, Тлеулесов - 11-й и Байжиенов-13.





Нам приятно находиться на подиуме в легендарном месте - Абу-Даби на стадионе Формулы-1. Это место пропитано энергетикой побед и радостью от участия в различных гоночных проектах. Хочется отметить бригаду технического обеспечения, которая провела огромную работу, и как всегда механики остаются в тени, но мы знаем, что без них не бывает побед. Благодарим за проделанный труд. Благодаря одобрению нашего проекта в Президентском клубе "Астана" и поддержке главного спонсора «Самрук Казына», для Казахстана открылись новые горизонты в развитии автомотоспорта и продвижения имиджа страны на международной спортивной арене. Перед нами стоит большая работа подготовке команды к самому важному мероприятию в нашем виде спорта - ралли-марафону "Дакар"».



