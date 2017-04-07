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Новости за сегодня

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2017 года составило 50 734

 

В марте 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 569 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 3,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30,9 %.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок купли-продажи

за март

из них:

март 2017 г. к

январь- март 2017г.

к январю- марту 2016г.

индивидуаль-ные дома

квартиры в много-квартирных домах

февралю 2017г.

марту 2016г.

Республика Казахстан

17 569

5 318

12 251

3,5

23,8

30,9

Акмолинская

788

341

447

12,1

6,8

26,7

Актюбинская

810

188

622

-14,2

52,5

47,4

Алматинская

1121

744

377

8,8

9,2

13,7

Атырауская

412

206

206

37,8

69,5

35,5

Западно-Казахстанская

542

194

348

13,2

24,6

17,2

Жамбылская

577

299

278

7,6

9,1

5,0

Карагандинская

1923

312

1611

13,3

41,0

38,4

Костанайская

971

281

690

19,6

52,7

43,7

Кызылординская

336

206

130

21,7

27,8

12,4

Мангистауская

655

186

469

-16,2

14,7

 

Южно-Казахстанская

1373

806

567

3,0

8,0

11,6

Павлодарская

687

156

531

27,7

35,0

45,4

Северо-Казахстанская

649

397

252

34,1

94,9

61,8

Восточно-Казахстанская

1430

513

917

15,7

33,3

33,5

г. Астана

2713

89

2624

-7,0

22,2

50,1

г. Алматы

2582

400

2182

-11,2

5,4

21,1

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 3.04.2017г.

 

7 апреля 2017, 10:26
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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