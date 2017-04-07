Количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2017 года составило 50 734

В марте 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 569 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 3,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30,9 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за март из них: март 2017 г. к январь- март 2017г. к январю- марту 2016г. индивидуаль-ные дома квартиры в много-квартирных домах февралю 2017г. марту 2016г. Республика Казахстан 17 569 5 318 12 251 3,5 23,8 30,9 Акмолинская 788 341 447 12,1 6,8 26,7 Актюбинская 810 188 622 -14,2 52,5 47,4 Алматинская 1121 744 377 8,8 9,2 13,7 Атырауская 412 206 206 37,8 69,5 35,5 Западно-Казахстанская 542 194 348 13,2 24,6 17,2 Жамбылская 577 299 278 7,6 9,1 5,0 Карагандинская 1923 312 1611 13,3 41,0 38,4 Костанайская 971 281 690 19,6 52,7 43,7 Кызылординская 336 206 130 21,7 27,8 12,4 Мангистауская 655 186 469 -16,2 14,7 Южно-Казахстанская 1373 806 567 3,0 8,0 11,6 Павлодарская 687 156 531 27,7 35,0 45,4 Северо-Казахстанская 649 397 252 34,1 94,9 61,8 Восточно-Казахстанская 1430 513 917 15,7 33,3 33,5 г. Астана 2713 89 2624 -7,0 22,2 50,1 г. Алматы 2582 400 2182 -11,2 5,4 21,1

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 3.04.2017г.