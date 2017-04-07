Количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2017 года составило 50 734
В марте 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 569 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 3,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-март 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 30,9 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок купли-продажи
за март
|
из них:
|
март 2017 г. к
|
январь- март 2017г.
к январю- марту 2016г.
|
индивидуаль-ные дома
|
квартиры в много-квартирных домах
|
февралю 2017г.
|
марту 2016г.
|
Республика Казахстан
|
17 569
|
5 318
|
12 251
|
3,5
|
23,8
|
30,9
|
Акмолинская
|
788
|
341
|
447
|
12,1
|
6,8
|
26,7
|
Актюбинская
|
810
|
188
|
622
|
-14,2
|
52,5
|
47,4
|
Алматинская
|
1121
|
744
|
377
|
8,8
|
9,2
|
13,7
|
Атырауская
|
412
|
206
|
206
|
37,8
|
69,5
|
35,5
|
Западно-Казахстанская
|
542
|
194
|
348
|
13,2
|
24,6
|
17,2
|
Жамбылская
|
577
|
299
|
278
|
7,6
|
9,1
|
5,0
|
Карагандинская
|
1923
|
312
|
1611
|
13,3
|
41,0
|
38,4
|
Костанайская
|
971
|
281
|
690
|
19,6
|
52,7
|
43,7
|
Кызылординская
|
336
|
206
|
130
|
21,7
|
27,8
|
12,4
|
Мангистауская
|
655
|
186
|
469
|
-16,2
|
14,7
|
|
Южно-Казахстанская
|
1373
|
806
|
567
|
3,0
|
8,0
|
11,6
|
Павлодарская
|
687
|
156
|
531
|
27,7
|
35,0
|
45,4
|
Северо-Казахстанская
|
649
|
397
|
252
|
34,1
|
94,9
|
61,8
|
Восточно-Казахстанская
|
1430
|
513
|
917
|
15,7
|
33,3
|
33,5
|
г. Астана
|
2713
|
89
|
2624
|
-7,0
|
22,2
|
50,1
|
г. Алматы
|
2582
|
400
|
2182
|
-11,2
|
5,4
|
21,1
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 3.04.2017г.
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