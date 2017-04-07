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Новости за сегодня

Ситуация на рынке труда в 2016 году

 

В различных сферах экономики Казахстана в 2016 г. были заняты 8,6 млн. человек или 66,5% от населения в возрасте 15 лет и старше. Более половины занятых 51,9% (4,5 млн. человек) - мужчины, 48,1% (4,1 млн. человек) - женщины.

Численность наемных работников в 2016 г. составила 6,4 млн. человек или 74,2% от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников составило 2,2 млн. человек или 25,8%. Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 86,4% (в 2015 г. - 77,6%), непродуктивно занятых - 13,6% (в 2015г. - 22,4%).

Уровень безработицы сложился в 5,0%. Доля мужчин в числе безработных составила 45,8%, женщин - 54,2%.

Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет1) сложился в - 4,1%.

 

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Официально на конец 2016 г. в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 37,5 тыс. безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 0,4% от рабочей силы (в 2015 г. - 0,4%).

1)Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной молодежной политике»

 

7 апреля 2017, 10:27
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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