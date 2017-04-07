Проигравшая в лондонском суде фирма выплатила Казахстану полмиллиона фунтов стерлингов
7 апреля 2017, 10:30
Министерство юстиции успешно защитило интересы государства за рубежом.
Как сообщалось ранее, Высокий Суд Правосудия в Лондоне 8 марта 2017 года вынес решение в пользу Республики Казахстан, отклонив ходатайство ТОО «Руби Роз Агрикол» об аннулировании арбитражного решения от 1 августа 2013 года. Ходатайство истца о разрешении на дальнейшую апелляцию также было отклонено. Сумма исковых требований к Казахстану составляла свыше 214 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.
В рамках данного дела Высокий Суд Правосудия в Лондоне предписал ТОО «Руби Роз Агрикол» выплатить Республике Казахстан в качестве возмещения судебных издержек 500 000 фунтов стерлингов (197 645 000 тенге).
5 апреля средства были перечислены на счета юридической компании Curtis(юридический консультант Правительства РК). В соответствии с утвержденными процедурами деньги поступят в республиканский бюджет. Таким образом, Министерство юстиции успешно защитило интересы государства за рубежом.
Координацию работы по представлению и защите интересов Республики Казахстан в арбитражном и судебном разбирательствах ведет Министерство юстиции Республики Казахстан.
Фото: Daily - РБК-Украина
На фото: Высокий Суд Правосудия в Лондоне
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